Где хранить подсолнечное масло: почему его нельзя оставлять возле плиты

Подсолнечное масло часто покупают впрок и используют постепенно. Однако важно не только следить за сроком годности, указанным на упаковке, но и правильно хранить продукт после вскрытия бутылки. Если выбрать неподходящее место, масло может потерять свои свойства раньше положенного срока.

На качество растительного масла сильнее всего влияют свет, тепло и контакт с воздухом. Эти факторы ускоряют окисление жиров, из-за чего постепенно меняются вкус и запах продукта, а со временем может появиться прогорклость. Поэтому важно знать, где лучше держать открытую бутылку, нужно ли убирать ее в холодильник и как долго можно использовать масло после вскрытия, передает МойГород.

Где лучше хранить подсолнечное масло

Оптимальное место для хранения подсолнечного масла на кухне — закрытый прохладный шкаф. Желательно, чтобы он находился подальше от плиты, духовки, батареи и окна. В таких условиях бутылка будет защищена одновременно от прямого солнечного света и лишнего нагревания.

Оставлять масло рядом с конфорками, даже если это кажется удобным во время приготовления пищи, не рекомендуется. Температура в этой зоне регулярно повышается, что может ускорить окисление продукта. Не стоит также ставить бутылку на солнечный подоконник.

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После каждого использования крышку необходимо плотно закрывать. Когда упаковка открыта, масло начинает контактировать с кислородом, а это постепенно ускоряет процессы окисления и может ухудшить его качество.

Сколько хранится открытое подсолнечное масло

В первую очередь следует изучить этикетку конкретного продукта. Если производитель указал отдельный срок и условия хранения после вскрытия упаковки, ориентироваться нужно именно на эти рекомендации.

Фото: Canva

В качестве общего ориентира открытую бутылку растительного масла, в том числе подсолнечного, желательно использовать примерно в течение шести месяцев. При правильном хранении за это время продукт лучше сохраняет свои вкусовые и ароматические свойства. Нераспечатанная бутылка может храниться около года, однако точный срок зависит от производителя и указанной на упаковке даты.

При этом окончание рекомендованного периода не означает, что масло автоматически становится непригодным уже на следующий день. На его состояние влияют условия хранения, температура и степень контакта с воздухом.

Если вы используете масло редко, практичнее покупать бутылки меньшего объема. Так продукт не будет слишком долго стоять открытым.

Нужно ли переливать масло из пластиковой бутылки

Сразу после покупки переливать подсолнечное масло в другую емкость необязательно. Заводская пищевая упаковка предназначена для хранения продукта, поэтому дополнительная тара не требуется.

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Однако важно учитывать, что длительное воздействие света может негативно сказаться на качестве масла. Дополнительную защиту обеспечивают бутылки из темного стекла или непрозрачные емкости. Если же прозрачная заводская упаковка постоянно находится в закрытом шкафу, проблема воздействия света фактически решается.

Для тех, кто предпочитает использовать декоративные бутылки, есть несколько правил. Емкость должна быть чистой, сухой и плотно закрываться. Кроме того, не следует доливать свежее масло к остаткам старого, предварительно не вымыв и не высушив бутылку.

Нужно ли хранить подсолнечное масло в холодильнике

Фото: Canva

Обычное подсолнечное масло не обязательно убирать в холодильник, если производитель не указал иные условия хранения. Прохладная температура помогает замедлить окисление жиров, однако для бутылки, которой регулярно пользуются, обычно достаточно темного кухонного шкафа вдали от источников тепла.

При хранении в холодильнике растительное масло может помутнеть, загустеть или в нем могут появиться кристаллы. Само по себе это не означает, что продукт испортился.

Почему не стоит покупать слишком много масла впрок

Даже нераспечатанное растительное масло не предназначено для бесконечно долгого хранения. Жиры постепенно окисляются даже при соблюдении необходимых условий, а после открытия бутылки этот процесс ускоряется из-за контакта с воздухом.

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Поэтому покупать сразу несколько больших бутылок только из-за скидки имеет смысл, если вы действительно успеете использовать их до окончания срока годности. Запасы лучше хранить в прохладном и темном месте. Например, остекленный балкон не всегда подходит для этой цели: в течение года температура там может значительно меняться.

Как понять, что подсолнечное масло испортилось

Один из основных признаков прогоркания — изменение запаха и вкуса. Масло теряет привычный нейтральный или характерный аромат семян, приобретает неприятный посторонний запах и специфический привкус.

Такой продукт не стоит пытаться использовать повторно для жарки, маскировать специями или смешивать со свежим маслом. Прогорклые жиры и масла следует выбрасывать.

Таким образом, для правильного хранения подсолнечного масла не нужны специальные условия или сложная тара. Достаточно держать бутылку в закрытом кухонном шкафу подальше от плиты и солнечных лучей, плотно закручивать крышку после каждого использования и соблюдать рекомендации производителя. В качестве общего ориентира открытую бутылку желательно использовать примерно за шесть месяцев, если на упаковке не указан более короткий срок.