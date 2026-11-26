Каждый седьмой товар из магазинов не прошёл экспертизу в ЗКО

В Западно-Казахстанской области уровень обеспечения жителей качественной питьевой водой достиг 98,8%, при этом вспышек инфекций, связанных с водоснабжением, не зарегистрировано. Вместе с тем проверки в магазинах региона выявили нарушения в каждом седьмом исследованном образце товаров - в основном из-за неправильной маркировки.

Об итогах санитарно-эпидемиологического мониторинга за 10 месяцев 2026 года рассказала и.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева.

Качество питьевой воды

По словам спикера, благодаря реализации государственных и региональных программ обеспеченность населения качественной питьевой водой выросла с 96% в прошлом году до 98,8% в текущем. Специалисты регулярно проверяют воду из систем централизованного водоснабжения:

По санитарно-химическим показателям отобрали 2 899 проб, нарушения выявили в 159 из них (5,4% против 5,6% за аналогичный период 2025 года);

По микробиологическим показателям исследовали 2 903 пробы, несоответствия зафиксировали в 89 случаях (3,0%, на уровне прошлого года).

Что показали контрольные закупки в магазинах

В рамках мониторинга безопасности товаров санврачи провели контрольные закупки в торговых сетях региона. Всего за 10 месяцев лабораторную экспертизу прошли 807 образцов (640 пищевых и 167 непищевых товаров).

Несоответствия требованиям технических регламентов и нормам ЕАЭС выявили в 115 образцах (14,2%):

41 образец пищевой продукции (35,7% от всех нарушений);

74 образца непищевых товаров (64,3%).

Подавляющее большинство нарушений - 107 случаев (93%) - связано с несоблюдением правил маркировки.