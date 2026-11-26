Кандидат в маслихат Астаны опроверг подлинность голоса на скандальной записи и обратился в полицию

Кандидат в депутаты маслихата Астаны Владислав Сергеев заявил, что голос на распространяемой в сети аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей столичного района Юго-Восток ему не принадлежит, - об этом он сообщил в своём видеообращении.

В соцсети Threads ранее появилось голосовое сообщение, автор которого приписал запись кандидату. В нём неизвестный якобы просит активнее вести предвыборную агитацию на казахском языке и допускает грубые выражения в отношении жителей района.

В опубликованном обращении Сергеев назвал запись клеветой и попыткой применить "чёрные технологии" перед выборами, отметив, что аудио могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. По его словам, он уже подал заявление в РУВД Нуринского района Астаны, готов содействовать проверке, в том числе предоставить телефон, а агитацию ведёт только с доверенными лицами без привлечения волонтёров. Также кандидат напомнил об ответственности за распространение ложных сведений и призвал дождаться итогов разбирательства.

Сергеев баллотируется в маслихат Астаны по одномандатному округу № 1, куда входит район Юго-Восток, где он вырос и три года работал депутатом VIII созыва (возглавлял комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта и ЖКХ).

Внеочередные выборы депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября 2026 года.