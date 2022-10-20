А перед этим вниманию уральцев представят праздничный концерт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фейерверк запустят в Уральске на День Республики Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 октября по указу главы государства объявлен национальным праздником - Днём Республики. В честь праздника запланировано около 200 культурных мероприятий по области: концерты, театрализованные представления, книжные выставки, экскурсии и спортивные мероприятия. Закончится празднование гала-концертом «Кыран елім - Казакстаным», который состоится 25 октября в 18:00 на площади Первого Президента. Гостями мероприятия станут певцы казахстанской эстрады Argonya и  Sadraddin. А в 20:00 там же запустят праздничный фейерверк, который ранее хотели запустить на День города. Однако тогда из-за погодных условий и технических неполадок порадовать уральцев салютом не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.