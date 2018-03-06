Фельдшера из ЗКО избил родственник умирающего учителя

Фельдшер получил удар в грудь от родственника умершей учительницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов поступил на пульт 103 в 13.13, а в 13.28 бригада была уже на месте. - Все временные показатели зарегистрированы программой «АДИС». Данный вызов относится к первой категории срочности. По прибытию фельдшер констатировал смерть до приезда «103». Лидия КУЛИШЕВА по месту прикрепления на диспансерном учете не состояла, за медицинской помощью в государственные медицинские организации ЗКО не обращалась, з