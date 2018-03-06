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Социум

Фельдшера из ЗКО избил родственник умирающего учителя

Фельдшер получил удар в грудь от родственника умершей учительницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов поступил на пульт 103 в 13.13, а в 13.28 бригада была уже на месте. - Все временные показатели зарегистрированы программой «АДИС». Данный вызов относится к первой категории срочности. По прибытию фельдшер констатировал смерть до приезда «103». Лидия КУЛИШЕВА по месту прикрепления на диспансерном учете не состояла, за медицинской помощью в государственные медицинские организации ЗКО не обращалась, з
gorod
Фельдшера из ЗКО избил родственник умирающего учителя
Фельдшер получил удар в грудь от родственника умершей учительницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов поступил на пульт 103 в 13.13, а в 13.28 бригада была уже на месте. - Все временные показатели зарегистрированы программой «АДИС». Данный вызов относится к первой категории срочности. По прибытию фельдшер констатировал смерть до приезда «103». Лидия КУЛИШЕВА по месту прикрепления на диспансерном учете не состояла, за медицинской помощью в государственные медицинские организации ЗКО не обращалась, за исключением профосмотра, - пояснили в облздраве. Также в облздраве отметили, что фельдшер бригады был избит родственником учителя и прошел медицинское освидетельствование в травмпункте областной клинической больницы, где ему был выставлен диагноз - ушиб грудной клетки слева. Напомним, классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ. Ей неожиданно стало плохо. Она упала, охранники тут же вызвали скорую помощь, но учитель скончалась. В гороо отметили, что с организацией похорон семье поможет коллектив школы.  
скорая учитель фельдшер

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