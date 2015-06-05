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Социум

Фестиваль цветов проходит в Уральске

Праздник приурочили ко Дню защиты окружающей среды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 июня, в городском парке культуры и отдыха проходит сразу несколько мероприятий, в том числе фестиваль цветов, конкурс рисунков и спортивные мероприятия, которые приурочили ко Дню защиты окружающей среды. - Мне костюм сделала наша учительница, - рассказала ученица 1 класса средней школы села Щапово Зеленовского района Аружан ТЕМИРБАЕВА. Костюм девочки назвали "Гүл ханшайымы". Как выяснилось, такой наряд сделали сегодня утром перед выездом из поселка. При этом применялись живые цветы, поско
Анэль Кайнеденова
Фестиваль цветов проходит в Уральске
Праздник приурочили ко Дню защиты окружающей среды, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Сегодня, 5 июня, в городском парке культуры и отдыха проходит сразу несколько мероприятий, в том числе фестиваль цветов, конкурс рисунков и спортивные мероприятия, которые приурочили ко Дню защиты окружающей среды. - Мне костюм сделала наша учительница, - рассказала ученица 1 класса средней школы села Щапово Зеленовского района Аружан ТЕМИРБАЕВА. Костюм девочки назвали "Гүл ханшайымы". Как выяснилось, такой наряд сделали сегодня утром перед выездом из поселка. При этом применялись живые цветы, поскольку это было одним из условий участия в конкурсе. Аня ЛАНЦОВА из СОШ №32 сама смастерила себе украинский костюм из лент и настоящих семечек подсолнуха. - Я родилась на Украине, а живу в Казахстане, и на этом праздник я решила сшить себе вот такой украинский костюм, - говорит Аня. - Цветы я пришивала сама. После приветственных слов организаторов, конкурсантки начали дефилировать, а жюри оценивать их костюмы.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА

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