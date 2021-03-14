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Фиалки очень нуждаются в такой подкормке в осенне-зимний период. А готовится она практически из отходов

https://mgorod.kz/projects/nitem/fialki-ochen-nuzhdayutsya-v-takoj-podkormke-v-osenne-zimnij-period-a-gotovitsya-ona-prakticheski-iz-othodov/
Marat
Фиалки очень нуждаются в такой подкормке в осенне-зимний период. А готовится она практически из отходов
https://mgorod.kz/projects/nitem/fialki-ochen-nuzhdayutsya-v-takoj-podkormke-v-osenne-zimnij-period-a-gotovitsya-ona-prakticheski-iz-othodov/

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