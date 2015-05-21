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Шоу-бизнес

Фигура Дженнифер Лопес победила в рейтинге красоты знаменитостей

Дженнифер ЛопесФото: MediaPunch / face to face/ Global Look Американский журнал US Weekly назвал певицу и актрису Дженнифер Лопес обладательницей лучшего среди звезд тела и поместил ее фотографию на обложку нового номера, который появится в продаже 25 мая. Об этом сообщает Lenta.ru. В журнале также опубликовано интервью с 45-летней Лопес, в котором она рассказывает о секретах своей красоты. «Я веду здоровый образ жизни и всегда ищу то, что поможет мне его улучшить», — заявила актриса. Также Лопес отметила, что старается посвящать свободное время общению со своими детьми — семилетними близнецам
gorod
Фигура Дженнифер Лопес победила в рейтинге красоты знаменитостей
Дженнифер Лопес Фото: MediaPunch / face to face/ Global Look
Дженнифер Лопес Фото: MediaPunch / face to face/ Global Look
 Дженнифер Лопес
Фото: MediaPunch / face to face/ Global Look Американский журнал US Weekly назвал певицу и актрису Дженнифер Лопес обладательницей лучшего среди звезд тела и поместил ее фотографию на обложку нового номера, который появится в продаже 25 мая. Об этом сообщает Lenta.ru. В журнале также опубликовано интервью с 45-летней Лопес, в котором она рассказывает о секретах своей красоты. «Я веду здоровый образ жизни и всегда ищу то, что поможет мне его улучшить», — заявила актриса. Также Лопес отметила, что старается посвящать свободное время общению со своими детьми — семилетними близнецами Максом и Эммой. Всего в рейтинг звезд с лучшими телами вошли 18 человек, однако их имена на сайте издания не уточняются. cMxSOWisqoA В конце прошлого года американский журнал Fitness Magazine составил список фитнес-достижений года, в котором назвал голливудскую актрису Люпиту Нионго обладательницей лучшей фигуры.

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