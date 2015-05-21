Фигура Дженнифер Лопес победила в рейтинге красоты знаменитостей

Дженнифер ЛопесФото: MediaPunch / face to face/ Global Look Американский журнал US Weekly назвал певицу и актрису Дженнифер Лопес обладательницей лучшего среди звезд тела и поместил ее фотографию на обложку нового номера, который появится в продаже 25 мая. Об этом сообщает Lenta.ru. В журнале также опубликовано интервью с 45-летней Лопес, в котором она рассказывает о секретах своей красоты. «Я веду здоровый образ жизни и всегда ищу то, что поможет мне его улучшить», — заявила актриса. Также Лопес отметила, что старается посвящать свободное время общению со своими детьми — семилетними близнецам