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Шоу-бизнес

Фильм Тимура Бекмамбетова окупился 16 раз в американском прокате

Малобюджетный хоррор под названием "Убрать из друзей" занял третье место по сборам за уикенд в США. Малобюджетный фильм ужасов под названием "Убрать из друзей" (Unfriended) продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Лео Габриадзе собрал $16 млн в американском прокате и занял третье место по итогам минувшего уикенда, уступив лишь нашумевшему седьмому "Форсажу" ($29 млн) и комедии "Толстяк против всех" ($24 млн). Примечательно, что при производственном бюджете в $1 млн, фильм российского продюсера уже сейчас окупился примерно 16 раз, без учёта маркетинговых затрат. В нашей стране фильм выходит в
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Фильм Тимура Бекмамбетова окупился 16 раз в американском прокате
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a0708ab4_1
Малобюджетный хоррор под названием "Убрать из друзей" занял третье место по сборам за уикенд в США. Малобюджетный фильм ужасов под названием "Убрать из друзей" (Unfriended) продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Лео Габриадзе собрал $16 млн в американском прокате и занял третье место по итогам минувшего уикенда, уступив лишь нашумевшему седьмому "Форсажу" ($29 млн) и комедии "Толстяк против всех" ($24 млн). Примечательно, что при производственном бюджете в $1 млн, фильм российского продюсера уже сейчас окупился примерно 16 раз, без учёта маркетинговых затрат. В нашей стране фильм выходит в прокат 18 июня. "Мы очень довольны результатом, учитывая то, что изначально фильм задумывался как сугубо экспериментальный. Все, к кому я приходил с его идеей, относились к ней весьма скептически. Они не верили, что зритель сможет следить за действием, полностью происходящим на экране компьютера, больше 5–10 минут. Найденный киноязык подходит для историй самых разных жанров, поэтому одновременно мы начали разработку подросткового фильма и семейной комедии", - приводят слова Тимура Бекмамбетова "Известия". Сюжет фильма строится вокруг шестерых школьных друзей, которых терроризирует неизвестный хакер с ником Billy227, имеющий доступ к их приватной переписке и фотографиям. Киберпреступник хочет узнать, кто опубликовал в Сети скандальное видео с их одноклассницей Лорой Барнс, из-за которого девушка наложила на себя руки. Фильм снят в оригинальном стиле — всё действие происходит непосредственно на рабочем столе компьютера. "При просмотре нашего кино вы видите лишь свой рабочий стол, как будто кто-то влез к вам в компьютер и вы не можете с этим ничего сделать. Никаких наездов камеры, ничего киношного — всё как в жизни. Вам даже захочется подвигать мышкой, чтобы помочь герою. Но это бесполезно", - рассказал о своей работе режиссёр Лео Габриадзе, известный также по фильмам "Выкрутасы" и "Елки-2". Источник: topnews.ru

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