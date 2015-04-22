Фильм Тимура Бекмамбетова окупился 16 раз в американском прокате

Малобюджетный хоррор под названием "Убрать из друзей" занял третье место по сборам за уикенд в США. Малобюджетный фильм ужасов под названием "Убрать из друзей" (Unfriended) продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Лео Габриадзе собрал $16 млн в американском прокате и занял третье место по итогам минувшего уикенда, уступив лишь нашумевшему седьмому "Форсажу" ($29 млн) и комедии "Толстяк против всех" ($24 млн). Примечательно, что при производственном бюджете в $1 млн, фильм российского продюсера уже сейчас окупился примерно 16 раз, без учёта маркетинговых затрат. В нашей стране фильм выходит в