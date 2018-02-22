Филолог ЗКО рассказал о необходимости перехода на латиницу

В coworking центре «Bastau» прошла встреча молодежи с известными людьми, которую организовал ресурсный центр по работе с молодежью ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С молодежью встретились акын-импровизатор Дарига МУШТАНОВА, предприниматель Биржан КУЖАКОВ и доктор филологических наук, профессор ЗКГУ имени М. Утемисова Габит ХАСАНОВ. Почетные гости делились своим жизненным опытом с молодыми людьми, рассказывали о том, как преодолевая трудности, они добивались успехов в своей профессии. На встрече собеседники обсудили новый формат латиницы и ее государственное значение. - Испокон