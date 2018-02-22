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Социум

Филолог ЗКО рассказал о необходимости перехода на латиницу

В coworking центре «Bastau» прошла встреча молодежи с известными людьми, которую организовал ресурсный центр по работе с молодежью ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С молодежью встретились акын-импровизатор Дарига МУШТАНОВА, предприниматель Биржан КУЖАКОВ и доктор филологических наук, профессор ЗКГУ имени М. Утемисова Габит ХАСАНОВ. Почетные гости делились своим жизненным опытом с молодыми людьми, рассказывали о том, как преодолевая трудности, они добивались успехов в своей профессии. На встрече собеседники обсудили новый формат латиницы и ее государственное значение. - Испокон
gorod
Филолог ЗКО рассказал о необходимости перехода на латиницу
В coworking центре «Bastau» прошла встреча молодежи с известными людьми, которую организовал ресурсный центр по работе с молодежью ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С молодежью встретились акын-импровизатор Дарига МУШТАНОВА, предприниматель Биржан КУЖАКОВ и доктор филологических наук, профессор ЗКГУ имени М. Утемисова Габит ХАСАНОВ. Почетные гости делились своим жизненным опытом с молодыми людьми, рассказывали о том, как преодолевая трудности, они добивались успехов в своей профессии. На встрече собеседники обсудили новый формат латиницы и ее государственное значение. - Испокон веков казахами уделялось большое внимание воспитанию подрастающего поколения: старшины всегда вели разговор наставительного характера с молодежью - давали им бата (напутствие), - рассказал профессор Габит ХАСАНОВ. - Сегодня, как и много лет назад, мы советуем молодым быть честными, воспитанными, любознательными, быть патриотами своей страны, помнить свои корни. В стремительный век развития высоких технологий молодым необходимо получать должное образование, изучать языки, как можно больше читать. По словам ученого, государственные реформы, в том числе и переход на латиницу, приведут к высокому уровню развития нашей страны. - Новый формат латиницы без апострафов понятен и удобен, причем его положительно оценили зарубежные лингвисты. Переход на латиницу необходим, так как это диктует время. Фактически большая часть земного шара использует латиницу. Мировые классические произведения и научные труды написаны на латинском алфавите. В любом случае этот процесс будет безболезненным и постепенным для нашей страны. Начиная с 2022 года уже новое поколение будет читать и писать в совершенстве в новом формате. Анжелика КУЗБАКОВА Фото автора
латиница

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