На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев сообщил, что на химическую обработку региона от гнуса выделено 187 миллионов тенге. Эта сумма рассчитана на два года; в этом году выделено 105 миллионов тенге.

— Территория обработки составляет 13 тысяч гектаров, это окраины города, населенные пункты Круглоозерное, Серебряково, Деркул, Зачаганск, Желаево и ближайшие к городу сёла районов Байтерек и Теректинского районов. Есть места, где после паводка все еще стоит вода, и там работы еще не проводились. В селах Желаево, Кентубек, Жамбыл, Дарьинское и по Самарской трассе ведется мониторинг местности. У подрядчиков есть необходимая техника и специалисты. Борьба с гнусом будет продолжаться до сентября, — говорит Канат Умралиев.

Юлия Майер, заместитель директора компании, ответственной за дезинсекцию, объяснила, что борьба с насекомыми будет проводиться в два этапа. Первый этап направлен на уничтожение личинок, а второй — на обработку территории от летающей формы.

— Для реализации этого этапа наши энтомологи провели мониторинг водоемов. Из-за паводка, который способствует массовому размножению комаров и мошек, площадь обработки была увеличена: на сегодняшний день пять бригад, оборудованных необходимой техникой, обработали три тысячи гектаров, хотя изначально планировалось обработать две тысячи гектаров. Все используемые препараты разрешены для применения в Казахстане. Работа продолжается, и ситуация находится под контролем. Мы еще не приступили ко второму этапу — травле летной формы комаров, так как пока нет показаний к его началу. Мониторинг продолжается. На втором этапе будет задействовано четыре единицы техники, включая аэрозольный вентиляционный опрыскиватель и аэрозольные генераторные установки, — говорит заместитель директора ИП «Танкеев Б.А».

По словам Юлии Майер, они ведут переговоры с управлением энергетики и ЖКХ о возможности увеличения финансирования.