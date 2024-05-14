На заседании правительства рассматривался вопрос развития туризма в Казахстане, сообщается на сайте премьер-министра РК. Так, в прошлом году туристическая отрасль страны показала рекордные результаты. В страну приехали 9,2 миллиона иностранцев, а количество местных туристов превысило 9,6 миллиона человек. Туристы потратили 230 миллиардов тенге на различные услуги, в бюджет поступило 450 миллиардов тенге от налогов. Инвестиции в основные средства увеличились на 53% и составили 787 миллиардов тенге. В этом году, по итогам первого квартала, инвестиции в туризм утроились и достигли 177 миллиардов тенге.

— Однако есть регионы, где туризм развивается не так активно, как хотелось бы. Это Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Акмолинская, Западно-Казахстанская области и Жетісу. Там замедлилось привлечение инвестиций. Главам этих регионов дано задание улучшить инфраструктуру и значительно повысить качество сервиса. Сейчас граждане 82 стран могут приехать в Казахстан без визы, а самолеты летают в 29 стран по 108 маршрутам. Но туристы видят неухоженность территорий и отсутствие элементарных санитарных удобств. Более того, низкая конкуренция на рынке способствует завышению цен на услуги. Если не изменить эту ситуацию, многие будут предпочитать путешествовать за границу. При том, что природа и достопримечательности нашей страны дают огромные возможности для развития экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма, — отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов подчеркнул, что государство должно заняться развитием инфраструктуры в туристических зонах и создать хорошие условия для инвесторов. Но и бизнес должен ответственно относиться к использованию туристических территорий, предоставлять качественные услуги и держать цены на разумном уровне. Это касается и цен на авиа-, и железнодорожные билеты. Одной из возможностей для развития туризма может стать использование малой гражданской авиации.

— Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. Это позволит нарастить потенциал наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров, — отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил министру транспорта и туризма и местным властям ускорить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха. Также в сотрудничестве с фондом «Самрук-Казына» они должны увеличить количество поездов и наладить ценообразование на авиабилеты, чтобы сделать путешествия более доступными.

Министерству туризма и спорта вместе с местными властями поручено разработать новые проекты для развития агросельского и экотуризма. Акиматы должны также исследовать возможности для создания новых туристических мест и точек притяжения. В сотрудничестве с МВД и министерством по ЧС они обязаны подготовить туристические объекты к летнему сезону и обеспечить безопасность отдыхающих.

Как сообщается на сайте ведомства, развитие туризма теперь будет под личным контролем акимов регионов.