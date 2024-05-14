— Они трудились на строительных объектах города без документов, удостоверяющих их личность. За нарушение миграционного законодательства РК в отношении иностранцев полицейские составили административные протокола. В настоящее время по решению суда из страны выдворили 61 иностранца. При этом сотрудники миграционной полиции с консульствами восстановили документы для дальнейшего возвращения их на родину, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, сотрудники миграционной службы выявили около сотни иностранцев, которые незаконно находились на территории страны.В полиции отметили, что граждане Казахстана, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу, также привлекаются к административной ответственности в соответствии в законодательством РК.