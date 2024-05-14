В департамент полиции ЗКО сообщили, что автомобиль Lada Kalina угнали с автостоянки. С помощью камер видеонаблюдения сотрудники вычислили маршрут передвижения авто.

Угонщика задержали «по горячим следам», им оказался 42-летний житель города, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авто вернули владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Также в отношении автоугонщика составлен административный протокол по статье 608 КоАП ""Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".



Всего с начала года с помощью видеонаблюдения раскрыто 32 преступления, в том числе 4 грабежа, 4 хулиганств, 2 кражи, 4 угона и 18 других преступлении.