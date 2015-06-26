Фирма Lexus создала реальный ховерборд как в фильме «Назад в будущее 2»

SLIDE является проектом японского дизайнера Харухико Танахаши, который сумел создать реальный ховерборд сообщает Ультрамарин. Ховерборд - это легендарный летающий скейтборд из не менее легендарного фильма "Назад в будущее 2", создание которого весь мир отчаянно ждет уже несколько лет. В устройстве используются мощные магниты и сверхпроводники, охлаждаемые жидким азотом, всё это позволяет металлической пластине парить в нескольких сантиметрах над землей. Вот видишь, Марти, в 2015 году всё-таки появились ховерборды. Ранее компания Lexus сообщала, что работает над созданием летающего автомобиля М