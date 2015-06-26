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Шоу-бизнес

Фирма Lexus создала реальный ховерборд как в фильме «Назад в будущее 2»

SLIDE является проектом японского дизайнера Харухико Танахаши, который сумел создать реальный ховерборд сообщает Ультрамарин. Ховерборд - это легендарный летающий скейтборд из не менее легендарного фильма "Назад в будущее 2", создание которого весь мир отчаянно ждет уже несколько лет. В устройстве используются мощные магниты и сверхпроводники, охлаждаемые жидким азотом, всё это позволяет металлической пластине парить в нескольких сантиметрах над землей. Вот видишь, Марти, в 2015 году всё-таки появились ховерборды. Ранее компания Lexus сообщала, что работает над созданием летающего автомобиля М
gorod
Фирма Lexus создала реальный ховерборд как в фильме «Назад в будущее 2»
SLIDE является проектом японского дизайнера Харухико Танахаши, который сумел создать реальный ховерборд сообщает Ультрамарин. Ховерборд - это легендарный летающий скейтборд из не менее легендарного фильма "Назад в будущее 2", создание которого весь мир отчаянно ждет уже несколько лет. В устройстве используются мощные магниты и сверхпроводники, охлаждаемые жидким азотом, всё это позволяет металлической пластине парить в нескольких сантиметрах над землей. Вот видишь, Марти, в 2015 году всё-таки появились ховерборды.
Ранее компания Lexus сообщала, что работает над созданием летающего автомобиля
Ранее компания Lexus сообщала, что работает над созданием летающего автомобиля
 Ранее компания Lexus сообщала, что работает над созданием летающего автомобиля
Может они просто решили начать с меньшего?
Может они просто решили начать с меньшего?
 Может они просто решили начать с меньшего?
Впервые ховерборд был показан в 1989 году в фильме &quot;Назад в будущее 2&quot;
Впервые ховерборд был показан в 1989 году в фильме &quot;Назад в будущее 2&quot;
 Впервые ховерборд был показан в 1989 году в фильме "Назад в будущее 2"
Чтобы скрыться от хулиганов, Марти отобрал летающий самокат у ребенка, после чего оторвал ненужный руль, сделав нечто похожее на привычный для него скейт, это и был ховерборд
Чтобы скрыться от хулиганов, Марти отобрал летающий самокат у ребенка, после чего оторвал ненужный руль, сделав нечто похожее на привычный для него скейт, это и был ховерборд
 Чтобы скрыться от хулиганов, Марти отобрал летающий самокат у ребенка, после чего оторвал ненужный руль, сделав нечто похожее на привычный для него скейт, это и был ховерборд
Компания планирует представить публике работающую модель 21 октября 2015 года, и это неудивительно, ведь именно в этот день доктор Эмметт Браун, Марти Макфлай и его девушка Дженнифер, отправились назад в будущее
Компания планирует представить публике работающую модель 21 октября 2015 года, и это неудивительно, ведь именно в этот день доктор Эмметт Браун, Марти Макфлай и его девушка Дженнифер, отправились назад в будущее
 Компания планирует представить публике работающую модель 21 октября 2015 года, и это неудивительно, ведь именно в этот день доктор Эмметт Браун, Марти Макфлай и его девушка Дженнифер, отправились назад в будущее 7zTCgMPZRuo

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