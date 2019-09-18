Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Таскалинского района Алдияр Халелов, в прошлом году было капитально отремонтировано 97 километров автодороги республиканского значения Уральск-Таскала. – Теперь мы планируем развивать придорожный сервис, готовим инвестиционную карту развития, в которой будет указана вся информация для инвесторов и предпринимателей. Презентация пройдет в октябре, и бизнесмены смогут получить информацию обо всех свободных участках для строительства, пастбищных угодьях, водоемах и так далее. На отремонтированном участке трассы Уральск-Таскала мы также планируем развивать придорожный бизнес, там будут построены рестораны, кемпинги, кафе и автозаправочные станции, - сообщил Алдияр Халелов. Кроме этого, по словам главы района, в данный момент ведется работа по ремонту двух километров въездной автодороги села Чижа-2. – Вместе с тем начата работа по ремонту 96 километров автодороги Таскала-Аккурай на сумму 5,5 миллиардов тенге. Ремонтные работы закончатся 2020 году. Еще одной хорошей новостью для нас является строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы подготовили и сдали проектно-сметную документацию, строительство будет вестись за счет КПО б.в. До конца этого года они планируют завершить все конкурсные процедуры по определению подрядчика. Приблизительно в декабре-январе они начнут строительство, - сообщил Алдияр Халелов. Стоит отметить, что в селе Таскала на данный момент строится два жилых дома, в каждом из которых будут по 36 квартир. Строительные работы планируют закончить в октябре этого года. – В очереди на получение жилья состоят 282 человека. В 2018 году по программе «Нұрлы жер» были построены семь жилых домов общей площадью 574 квадратных метров. В октябре мы планируем сдать в эксплуатацию еще два многоквартирных жилых дома. 72 семьи станут счастливыми новоселами, жилье будет выдаваться очередникам, - добавил аким Таскалинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.