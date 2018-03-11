ФК «Актобе» на грани банкротства

Генеральный директор «красно-белых» Самат СМАКОВ рассказал о перспективах развития и сложной ситуации, в которой оказался клуб. Интервью гендиректора опубликовано на официальном сайте команды. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Самат Кабирович, начнем разговор сразу о долгах клуба. Много ли их? - Задолженности тянутся уже с 2014 года по 2017 год. Долги есть не только перед футболистами, но и за 2017 год – перед поставщиками, которые предоставляли разные услуги для команды. - Можете назвать фамилии? Перед кем должен «Актобе»? - Игроков, кому мы должны, очень много. За 2017 год должны полность