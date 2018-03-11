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Социум

ФК «Актобе» на грани банкротства

Генеральный директор «красно-белых» Самат СМАКОВ рассказал о перспективах развития и сложной ситуации, в которой оказался клуб. Интервью гендиректора опубликовано на официальном сайте команды. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Самат Кабирович, начнем разговор сразу о долгах клуба. Много ли их? - Задолженности тянутся уже с 2014 года по 2017 год. Долги есть не только перед футболистами, но и за 2017 год – перед поставщиками, которые предоставляли разные услуги для команды. - Можете назвать фамилии? Перед кем должен «Актобе»? - Игроков, кому мы должны, очень много. За 2017 год должны полность
Дана Рахметова
ФК «Актобе» на грани банкротства
Генеральный директор «красно-белых» Самат СМАКОВ рассказал о перспективах развития и сложной ситуации, в которой оказался клуб. Интервью гендиректора опубликовано на официальном сайте команды.
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Самат Кабирович, начнем разговор сразу о долгах клуба. Много ли их? - Задолженности тянутся уже с 2014 года по 2017 год. Долги есть не только перед футболистами, но и за 2017 год – перед поставщиками, которые предоставляли разные услуги для команды. - Можете назвать фамилии? Перед кем должен «Актобе»? - Игроков, кому мы должны, очень много. За 2017 год должны полностью всему составу, включая и весь персонал. За 2016 год долги имеются только перед тренерским штабом и экс-директором команды Дмитрием Васильевым. За 2015 год есть ряд игроков – несколько казахстанцев, человек 6-7, и плюс к ним – Айоделе Аделейе и Данило Неко, по которым также есть решение ФИФА. За 2014 год есть решение ПРС по Сергею Ковальчуку. Это те люди, которые только написали в ПРС и обратились в ФИФА. Остальные люди пока ничего не писали, потому что, зная ситуацию в клубе, идут нам навстречу. -Вы лично с кем-то устно договаривались об отсрочке долга? -Да, конечно. Я звонил ребятам, они спрашивали: «Когда будет?», «Писать, не писать?». Я попросил, чтобы пока не писали, что нужно подождать. Зная меня, люди готовы ждать под мои личные гарантии. В ближайшее время, я думаю, что-то решится, и будут выплачиваться долги. Мы, совместно с Управлением физической культуры и спорта и Управлением финансов Актюбинской области, ищем пути решения. - Какие-нибудь сдвиги есть в плане погашения долгов? - Так как бюджет утвержден, бюджетные деньги мне уже никто не добавит. Сейчас руководство Актюбинской области ищет различные выходы из ситуации. Хотя, честно говоря, вижу только один выход – найти спонсоров, людей, которые хотят помочь нашему клубу. Если не найдем спонсоров, то город может остаться без футбольного клуба «Актобе» - он может быть объявлен банкротом. Конечно, этого не хочется, я очень не хочу допустить этого. Но таковы законы, тем более клуб стоит на приватизации. А кто захочет выкупать клуб с долгами? Если ситуация не изменится, клуб будет объявлен банкротом. Тогда все вышеперечисленные футболисты, которые зарабатывали своим трудом, останутся без своих денег. Ищем выходы, общаюсь с футболистами. Каждый день я ищу выходы. Кто-то уже готов какую-то часть долга простить, чтобы получить заработанные деньги, пусть и не в полном объеме. Потому что знает, если клуб обанкротится, то он вообще ничего не получит. А так хоть какие-то деньги можно получить. Идут на уступки клубу, понимая, что для каждого, кто здесь играл, футбольный клуб «Актобе» не пустое место. - Как обстоят дела с долгами перед бывшими игроками команды – Витором Жуниором и Неманьей Николичем? В сети ходят слухи, что футболисты подали заявление в ФИФА? - По Витору пришла бумага. Как раз в этот момент у клуба был арестован счет. Мы никак не могли произвести оплату, пришлось находить наличными деньги через своих друзей. Я лично обратился ко всем своим друзьям, собрали сумму. Мы нашли эти деньги и отправили по банковскому счету, который указал либо он сам, либо его агент. Теперь они нам звонят, «нет, вы не туда отправили, надо на другой адрес». Я понимаю, что это игра, специально не идут в банк, может быть, они так хотят отомстить «Актобе». За что? Не знаю. Но деньги давно уже в Бразилии, а ответа никакого нет. Мы все копии отправили и в ФИФА, и в Федерацию футбола Казахстана, показав, что мы все оплатили. Теперь ФИФА нужна бумага от Витора, что никаких претензии не имеется, что клуб рассчитался с ним. Но Витор не выходит на связь. Мы уже подключили всех бразильцев, наших друзей. Звонил сам Маркос Пиззелли. Попросили Антонио Оливейру, который раньше играл в «Тереке» и в Павлодаре. А там все время что-то обещают, но какие-то причины находят. У Неманьи Николича был контракт на 2016-2017 годы. Но как его убрали? Непонятно. В последнем интервью бывший руководитель сказал, что со всеми разошлись полюбовно, никто ничего писать не будет. Но буквально на днях пришло письмо, что мы должны ему 150 миллионов тенге. Это называется полюбовно? Я не могу дозвониться до Неманьи, звонил ему сегодня. Хочу конкретно спросить, как с ним расстались. Если полюбовно, тогда почему появились такие суммы и откуда они? Либо кто-то стоит за этим, кому-то это выгодно. - Что можете сказать о запрете на регистрацию игроков? Когда снимут «трансферный бан»? - Тяжело будет снять запрет в течение ближайшего времени. Ближайшие два тура играть будет молодежный состав нашей команды. Благо, есть после двух туров пауза. До 3-го тура есть еще время, но судя по тому письму, которую прислал УЕФА, нам будет очень тяжело. Потому что «Актобе» давно у них на слуху, сколько писем там лежит в отношение нас! Видимо, решили всем наглядно продемонстрировать, что так делать нельзя, хотят проучить. Как раз в этот момент попал наш клуб. Они нас не допускают до лета, до следующего трансферного окна. Если это так, то до лета команда будет играть молодежным составом. Сейчас стоит вопрос о возможной моей поездке в Швейцарию, в штаб-квартиру ФИФА, чтобы лично говорить и решать проблему. Даже если придётся вымаливать – я готов. Ради этого клуба я готов на многое. Я завершил карьеру ради «Актобе», хотя имел 3 предложения от клубов Премьер-Лиги. Сейчас я мог бы играть и ни о чем не переживать. Но это - «Актобе», понимаете?! Я не мог оставить «красно-белых». - А если запрет не снимется до лета, что тогда будет? - Если запрет не снимется, здесь тогда другой вопрос. Игроки подписаны – казахстанцы и легионеры, команда уже укомплектована. Мы уже им должны за январь-февраль. Закончится март. А там уже останется два месяца – апрель-май. Кажется, с 10-го июня открывается трансферное окно. Мы с ними уже не сможем разрывать контракты. Если поступим так, как было до этого, то все повторится – они напишут в различные инстанции, еще больше долгов образуется. Конечно, это самый худший вариант, но будем сейчас думать, решать. Нам помогает и Федерация футбола Казахстана. Не знаю, возможно будем отдавать игроков в аренду. - Болельщики в социальных сетях желают вам удачи. Скорейшего выхода из ситуации. Поддерживают. - Спасибо. Вот местные сейчас будут играть. Многие болельщики говорят: «Пусть лучше местные играют». вот сейчас и посмотрим. Пусть местные играют, это для них шанс проявить себя. Доказать тренерскому штабу. Посмотрим, в каком состоянии находится актюбинский футбол. - Сможет ли Центральный стадион принять первый домашний матч? - Центральный стадион под вопросом. Как всегда, беда не приходит одна. Вроде и морозов сильных не было в Актобе. Но на стадионе одна из труб вышла из строя - замерзла. Уже и технику из аэропорта привезли, но отогреть не получилось. Специалисты занимаются. Не могу на сто процентов сказать, что первый домашний матч состоится в Актобе. Нет никаких гарантии. Пока о переносе матча разговора не было. Я думаю, после второго тура ситуация прояснится.
футбол

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