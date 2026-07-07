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Социум

Флаг под углом 45 градусов: правительство внесло изменения в правила размещения госсимволов

Новые поправки расширяют возможности для частных лиц и организаций.
Варвара Тыщенко
Флаг под углом 45 градусов: правительство внесло изменения в правила размещения госсимволов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Правительство Казахстана утвердило обновленные правила размещения и использования государственных символов страны. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.

Новые поправки расширяют возможности для частных лиц и организаций. Теперь разрешается размещать государственный флаг на жилых и нежилых зданиях, включая установку на балконах под углом 45 градусов, а также использовать символ во время проведения торжественных мероприятий.

Ключевые условия размещения флага:

  • Требования к установке: При размещении на частных домах флаг должен находиться на высоте не менее трех метров. При этом наличие освещения в темное время суток больше не является обязательным требованием.
  • Альтернативные варианты: Если архитектурные особенности здания не позволяют закрепить полотнище на фасаде, разрешена установка на отдельном флагштоке на прилегающей территории.
  • Правила размещения: Флаг должен быть расположен вертикально (орнаментом вверх) и не касаться земли, пола или воды. Внутри автомобилей использование символики допускается при условии соблюдения общих норм законодательства.
  • Состояние символа: Флаг должен быть в идеальном состоянии: без признаков износа, загрязнений, выцветания, проколов или других дефектов. Использование поврежденных символов строго запрещено.

Что под запретом:

Использование госсимволики в коммерческих и рекламных целях остается под строгим табу. Флаг нельзя превращать в элемент одежды, постельное белье, скатерти или коврики. Также недопустимы любые действия, умаляющие достоинство символа - намеренное повреждение, сжигание или использование не по назначению.

Исключение сделано лишь для спортивной формы и экипировки атлетов, где использование изображения флага официально разрешено. Кроме того, постановление четко регламентирует порядок размещения символов на сайтах госорганов и стендах: приоритетный порядок - флаг, герб, гимн.
 

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