Флаг под углом 45 градусов: правительство внесло изменения в правила размещения госсимволов

Правительство Казахстана утвердило обновленные правила размещения и использования государственных символов страны. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.
Новые поправки расширяют возможности для частных лиц и организаций. Теперь разрешается размещать государственный флаг на жилых и нежилых зданиях, включая установку на балконах под углом 45 градусов, а также использовать символ во время проведения торжественных мероприятий.
Ключевые условия размещения флага:
- Требования к установке: При размещении на частных домах флаг должен находиться на высоте не менее трех метров. При этом наличие освещения в темное время суток больше не является обязательным требованием.
- Альтернативные варианты: Если архитектурные особенности здания не позволяют закрепить полотнище на фасаде, разрешена установка на отдельном флагштоке на прилегающей территории.
- Правила размещения: Флаг должен быть расположен вертикально (орнаментом вверх) и не касаться земли, пола или воды. Внутри автомобилей использование символики допускается при условии соблюдения общих норм законодательства.
- Состояние символа: Флаг должен быть в идеальном состоянии: без признаков износа, загрязнений, выцветания, проколов или других дефектов. Использование поврежденных символов строго запрещено.
Что под запретом:
Использование госсимволики в коммерческих и рекламных целях остается под строгим табу. Флаг нельзя превращать в элемент одежды, постельное белье, скатерти или коврики. Также недопустимы любые действия, умаляющие достоинство символа - намеренное повреждение, сжигание или использование не по назначению.
Исключение сделано лишь для спортивной формы и экипировки атлетов, где использование изображения флага официально разрешено. Кроме того, постановление четко регламентирует порядок размещения символов на сайтах госорганов и стендах: приоритетный порядок - флаг, герб, гимн.