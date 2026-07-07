Флаг под углом 45 градусов: правительство внесло изменения в правила размещения госсимволов

Правительство Казахстана утвердило обновленные правила размещения и использования государственных символов страны. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.

Новые поправки расширяют возможности для частных лиц и организаций. Теперь разрешается размещать государственный флаг на жилых и нежилых зданиях, включая установку на балконах под углом 45 градусов, а также использовать символ во время проведения торжественных мероприятий.

Ключевые условия размещения флага:

Требования к установке: При размещении на частных домах флаг должен находиться на высоте не менее трех метров. При этом наличие освещения в темное время суток больше не является обязательным требованием.

При размещении на частных домах флаг должен находиться на высоте не менее трех метров. При этом наличие освещения в темное время суток больше не является обязательным требованием. Альтернативные варианты: Если архитектурные особенности здания не позволяют закрепить полотнище на фасаде, разрешена установка на отдельном флагштоке на прилегающей территории.

Если архитектурные особенности здания не позволяют закрепить полотнище на фасаде, разрешена установка на отдельном флагштоке на прилегающей территории. Правила размещения: Флаг должен быть расположен вертикально (орнаментом вверх) и не касаться земли, пола или воды. Внутри автомобилей использование символики допускается при условии соблюдения общих норм законодательства.

Флаг должен быть расположен вертикально (орнаментом вверх) и не касаться земли, пола или воды. Внутри автомобилей использование символики допускается при условии соблюдения общих норм законодательства. Состояние символа: Флаг должен быть в идеальном состоянии: без признаков износа, загрязнений, выцветания, проколов или других дефектов. Использование поврежденных символов строго запрещено.

Что под запретом:

Использование госсимволики в коммерческих и рекламных целях остается под строгим табу. Флаг нельзя превращать в элемент одежды, постельное белье, скатерти или коврики. Также недопустимы любые действия, умаляющие достоинство символа - намеренное повреждение, сжигание или использование не по назначению.

Исключение сделано лишь для спортивной формы и экипировки атлетов, где использование изображения флага официально разрешено. Кроме того, постановление четко регламентирует порядок размещения символов на сайтах госорганов и стендах: приоритетный порядок - флаг, герб, гимн.

