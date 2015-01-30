Источник: allesmetsport.nl Источник: allesmetsport.nl Голосование проводилось голландским сайтом Allesmetsport.nl. Экипировка сборной Казахстана по конькобежному спорту второй год подряд признана самой красивой среди команд, участвовавших в группе А на этапах Кубка мира. Голосование проводилось голландским сайтом Allesmetsport.nl. Казахстанская форма набрала 62 процента голосов. В общей сложности в опросе приняли участие 512 человек. Второе место заняла экипировка команды Нидердандов, также в тройку вошла Норвегия. Напомним, с 28 февраля по 1 марта в Астане в СК "Алау" пройдет чемпионат мира по конькобежному спорту, где также выступят представители Казахстана. Источник: Vesti.kz   Источник: Allesmetsport.nl. Источник: Allesmetsport.nl.  