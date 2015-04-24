«Форсаж 8» выйдет на экраны через два года

Вин ДизельФото: Chris Pizzello / Invision / AP Восьмая часть франшизы «Форсаж» выйдет на экраны 14 апреля 2017 года. Об этом, как сообщает телеканал MTV, заявил на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе актер Вин Дизель, сыгравший главную роль в нескольких предыдущих частях боевика сообщает lenta.ru. «Форсаж 8» станет первой частью франшизы, снятой после гибели в автоаварии Пола Уокера, игравшего одну из главных ролей. Предыдущая часть, «Форсаж 7», вышла в российском прокате 9 апреля. В РФ фильм Джеймса Вана установил рекорд первого дня проката, собрав 194 миллиона рублей и