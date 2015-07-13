Фото умирающей дочери Уитни Хьюстон продано за рекордную сумму

Тетя дочери легендарной исполнительницы Уитни Хьюстон Бобби Кристины выступила с заявлением относительно скандальных снимков сообщает ТопНьюс. В СМИ появилась скандальная информация о том, что в природе существуют фотографии дочери Уитни Хьюстон Бобби Кристины, сделанные из хосписа, где, как предполагают, доживает свои последние дни наследница легендарной исполнительницы. По некоторым данным за сенсационные снимки просят 100 тысяч долларов, сообщают Дни.ру. Тем временем «КП» передает, что снимки купила еженедельная газета National Enquirer, которая, впоследствии опубликовала их на первой стран