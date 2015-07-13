Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Фото умирающей дочери Уитни Хьюстон продано за рекордную сумму

Тетя дочери легендарной исполнительницы Уитни Хьюстон Бобби Кристины выступила с заявлением относительно скандальных снимков сообщает ТопНьюс. В СМИ появилась скандальная информация о том, что в природе существуют фотографии дочери Уитни Хьюстон Бобби Кристины, сделанные из хосписа, где, как предполагают, доживает свои последние дни наследница легендарной исполнительницы. По некоторым данным за сенсационные снимки просят 100 тысяч долларов, сообщают Дни.ру. Тем временем «КП» передает, что снимки купила еженедельная газета National Enquirer, которая, впоследствии опубликовала их на первой стран
gorod
Фото умирающей дочери Уитни Хьюстон продано за рекордную сумму
8ebde01f_1
8ebde01f_1
Тетя дочери легендарной исполнительницы Уитни Хьюстон Бобби Кристины выступила с заявлением относительно скандальных снимков сообщает ТопНьюс. В СМИ появилась скандальная информация о том, что в природе существуют фотографии дочери Уитни Хьюстон Бобби Кристины, сделанные из хосписа, где, как предполагают, доживает свои последние дни наследница легендарной исполнительницы. По некоторым данным за сенсационные снимки просят 100 тысяч долларов, сообщают Дни.ру. Тем временем «КП» передает, что снимки купила еженедельная газета National Enquirer, которая, впоследствии опубликовала их на первой странице под заголовком "холодные последние образы".
Фото National Enquirer Бобби Кристина в хосписе
Фото National Enquirer Бобби Кристина в хосписе
 Фото National Enquirer Бобби Кристина в хосписе В свою очередь конкуренты обвинили газету в том, что она использовала не фото умирающей, а всего лишь ее двойника, якобы, газета и ранее промышляя подобным способом – выдавала желаемое за действительное. Между тем тетушка Бобби Кристины Браун Леола на своей официальной страничке в социальной сети Facebook выступила с заявлением, что ни один член семьи Браун не делал фотографий Бобби Кристины и тем более не собирается их продавать. И вообще, по словам тетки девушки, она в шоке от мысли, что Бобби Кристина в хосписе. Напомним, трагедия произошла в начале 2015 года. Супруг Бобби Кристины Ник Гордон обнаружил ее 31 января в их доме в пригороде Атланты: девушка без сознания лежала в наполненной водой ванне. Ее срочно доставили в больницу, где медики констатировали отек головного мозга и ввели пациентку в состояние искусственной комы. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти дочь легендарной певицы. Лечение даже дало результаты, и 20 апреля родственники Бобби Кристины заявили, что она вышла из комы, однако мозг девушки оказался непоправимо поврежден.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article