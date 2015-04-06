Французские законодатели проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей

Французские законодатели в пятницу проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian. "Любая девушка, индекс массы тела которой ниже определенного уровня, не сможет работать в качестве модели на подиуме", - приводит издание текст поправки, за которую проголосовали в нижней палате парламента Франции. Сотрудники модельных агентств, которые будут нанимать худых моделей, будут оштрафованы на 75 тысяч евро и могут отправиться за решетку на полгода. "Это важный сигнал для молодых женщин, которые считают таких моделей примером для под