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Шоу-бизнес

Французские законодатели проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей

Французские законодатели в пятницу проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian. "Любая девушка, индекс массы тела которой ниже определенного уровня, не сможет работать в качестве модели на подиуме", - приводит издание текст поправки, за которую проголосовали в нижней палате парламента Франции. Сотрудники модельных агентств, которые будут нанимать худых моделей, будут оштрафованы на 75 тысяч евро и могут отправиться за решетку на полгода. "Это важный сигнал для молодых женщин, которые считают таких моделей примером для под
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Французские законодатели проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей
2908b158_1
2908b158_1
Французские законодатели в пятницу проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian. "Любая девушка, индекс массы тела которой ниже определенного уровня, не сможет работать в качестве модели на подиуме", - приводит издание текст поправки, за которую проголосовали в нижней палате парламента Франции. Сотрудники модельных агентств, которые будут нанимать худых моделей, будут оштрафованы на 75 тысяч евро и могут отправиться за решетку на полгода. "Это важный сигнал для молодых женщин, которые считают таких моделей примером для подражания", - приводят издания слова министра здравоохранения Франции Марисоль Турен. Для того чтобы быть принятыми на работу манекенщицей, девушкам нужно будет предоставить справку от врача о том, что их BMI не меньше 18, уточняет "Би-би-си". Среди французских женщин этот показатель составляет в среднем 23,2. По словам врачей, если ваш BMI расположен в пределах от 18,5 до 24,9, вас можно считать здоровым. Однако критики такого подхода указывают на то, что это не лучший способ определения здорового веса. При этом в национальном союзе модельных агентств отмечают, что это правило сделает французских моделей менее конкурентоспособными по сравнению с другими девушками. Как отмечают местные СМИ, до 40 тысяч французов страдают от анорексии, при этом девять из 10 человек - женщины и девушки. Во Франции уже действует закон, согласно которому за поощрение "экстремальной худобы" грозит год тюрьмы и штраф в 10 тысяч евро. Источник: topnews.ru

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