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Происшествия Социум

Фургон с 10 тоннами обоев сгорел на автодороге Уральск-Атырау (видео)

Фургон направлялся с Украины в Таджикистан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, авто загорелось сегодня, 13 апреля, в 12.50 на трассе Уральск-Атырау недалеко от поселка Лбищенское Акжайыкского района. - Тентованный фургон марки MERCEDES BENZ без автосцепки, груженный обоями (ориентировочно 10 тонн) направлялся с Украины в Таджикистан. Транспортное средство состоит на балансе ООО «Sergorus» в Узбекистане, владелец груза устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства. К слову, пожар был ликвидирован в 15.52. В тушении была задействовано одна еди
Кристина Кобина
Фургон с 10 тоннами обоев сгорел на автодороге Уральск-Атырау (видео)
Фургон направлялся с Украины в Таджикистан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, авто загорелось сегодня, 13 апреля, в 12.50 на трассе Уральск-Атырау недалеко от поселка Лбищенское Акжайыкского района. - Тентованный фургон марки MERCEDES BENZ без автосцепки, груженный обоями (ориентировочно 10 тонн) направлялся с Украины в Таджикистан. Транспортное средство состоит на балансе ООО «Sergorus» в Узбекистане, владелец груза устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства. К слову, пожар был ликвидирован в 15.52. В тушении была задействовано одна единица техники и четверо пожарных. Жертв и пострадавших нет.

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Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
Фургон груженный обоями сгорел на трассе Уральск-Атырау
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сгорел

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