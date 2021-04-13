Фургон с 10 тоннами обоев сгорел на автодороге Уральск-Атырау (видео)

Фургон направлялся с Украины в Таджикистан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, авто загорелось сегодня, 13 апреля, в 12.50 на трассе Уральск-Атырау недалеко от поселка Лбищенское Акжайыкского района. - Тентованный фургон марки MERCEDES BENZ без автосцепки, груженный обоями (ориентировочно 10 тонн) направлялся с Украины в Таджикистан. Транспортное средство состоит на балансе ООО «Sergorus» в Узбекистане, владелец груза устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства. К слову, пожар был ликвидирован в 15.52. В тушении была задействовано одна еди