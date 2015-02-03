70d97f53_1Российский шоумен стал богаче на 317 тысяч евро. Знаменитый российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов сорвал джекпот в одном из казино Риги в сумме 317 тысяч евро. Как рассказал сам артист, в Ригу он приехал по делам, и заглянул в казино, чтобы скоротать время за игрой в автоматы. Полученный выигрыш Гарик Харламов намерен потратить на выплату остатка по ипотечному кредиту, сообщают "Вести" со ссылкой на местные СМИ. Новость о крупном выигрыше россиянина появилась также на сайте рижского Olympic Voodoo Casino. В сообщении говорится, что Харламов сорвал самый большой джекпот в истории Латвии (точная сумма составляет 317709,54 евро). "Может быть, вы не поверите, но это также самый большой в моей жизни!" - заявил сам счастливчик. Отмечается, что Харламова с выигрышем лично поздравил лично председатель совета Olympic Casino Latvia. Источник: topnews.ru