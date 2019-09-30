Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, на автодороге Уральск - Бузулук при досмотре «Мерседеса» под управлением 44-летнего мужчины было обнаружено вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом. - Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством гашиш весом 2,72 грамма. По данному факту ведется досудебное расследование по ч.2 статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта", - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.