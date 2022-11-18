– С Qazaq oil из 700 тонн поставлено 350 тонн газа, из 400 тонн – 250 тонн от ТОО Gas Processing. Также заключили дополнительный контракт на приобретение 1 000 тонн газа от ТОО «СНПС-Актобе», в результате чего на 10 станциях в городе и на 15 в районах реализуется сжиженный газ. Сейчас остаточные запасы голубого топлива в области составляют 300 тонн. Остаток газа, выделенный министерством энергетики, планируют поставить до конца месяца. А после полноценного запуска ТОО «АНПЗ» в области со следующего месяца не будет дефицита сжиженного нефтяного газа, – сообщили в акимате региона.Предельная цена на газозаправочных станциях области составляет 50-55 тенге. Жителей просят общаться в акимат, если они столкнутся с фактами превышения цены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Газ доставили на 25 АЗС Атырауской области
Предельная цена на газозаправочных станциях области составляет 50 - 55 тенге. Фото с архива "МГ" 1 600 тонн газа для населения доставит в регион PromGaz. На сегодня уже поставили 264 тонны. Ожидается ещё поставка тысячи тонн газ на АГСЗ. – С Qazaq oil из 700 тонн поставлено 350 тонн газа, из 400 тонн – 250 тонн от ТОО Gas Processing. Также заключили дополнительный контракт на приобретение 1 000 тонн газа от ТОО «СНПС-Актобе», в результате чего на 10 станциях в городе и на 15 в районах реализуется сжиженный газ. Сейчас остаточные запасы голубого топлива в области составляют 300 тонн. Остаток га