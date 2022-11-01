Газ отключили в двух многоэтажках Уральска из-за аварии

Газ в квартирах появится только завтра, второго ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что при проведении земляных работ ТОО «Батыс Су Арнасы» порвана стальная подземная труба. Временно без газа остались два многоэтажных жилых дома в микрорайоне Строитель: №4 и №5/1. Жильцы всех 150 квартир имеют плиты на газе. Ремонтно-восстановительные работы пройдут до утра второго ноября. 26 домов и детсад остались без отопления в Уральске Уральцев предупредили о перебоях с водой из-за снега Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов Мы дорожим каждым н