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Социум

Газ отключили в двух многоэтажках Уральска из-за аварии

Газ в квартирах появится только завтра, второго ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что при проведении земляных работ ТОО «Батыс Су Арнасы» порвана стальная подземная труба. Временно без газа остались два многоэтажных жилых дома в микрорайоне Строитель: №4 и №5/1. Жильцы всех 150 квартир имеют плиты на газе. Ремонтно-восстановительные работы пройдут до утра второго ноября. 26 домов и детсад остались без отопления в Уральске Уральцев предупредили о перебоях с водой из-за снега Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов Мы дорожим каждым н
Дана Рахметова
Газ отключили в двух многоэтажках Уральска из-за аварии
Газ в квартирах появится только завтра, второго ноября.
Десять многоэтажек остались без газа в Уральске
Десять многоэтажек остались без газа в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В службе 109 сообщили, что при проведении земляных работ ТОО «Батыс Су Арнасы» порвана стальная подземная труба. Временно без газа остались два многоэтажных жилых дома в микрорайоне Строитель: №4 и №5/1. Жильцы всех 150 квартир имеют плиты на газе. Ремонтно-восстановительные работы пройдут до утра второго ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск газ

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