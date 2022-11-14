Газ пропал с АГЗС Уральска

Топливо можно найти на маленьких станциях, но нужно будет отстоять большую очередь, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 14 ноября, в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускают только по талонам. К примеру, на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК газа нет вовсе. Редакция «МГ» обратилась за комментарием к руководителю управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржану Нуртазиеву с утра, однако вечером он предоставил ответ, в котором указаны остатки газа в области на второе ноября. - По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях со