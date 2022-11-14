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Социум

Газ пропал с АГЗС Уральска

Топливо можно найти на маленьких станциях, но нужно будет отстоять большую очередь, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 14 ноября, в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускают только по талонам. К примеру, на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК газа нет вовсе. Редакция «МГ» обратилась за комментарием к руководителю управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржану Нуртазиеву с утра, однако вечером он предоставил ответ, в котором указаны остатки газа в области на второе ноября. - По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях со
Кристина Кобина
Газ пропал с АГЗС Уральска
Топливо можно найти на маленьких станциях, но нужно будет отстоять большую очередь, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Газ пропал с АГЗС Уральска
Газ пропал с АГЗС Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 14 ноября, в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускают только по талонам. К примеру, на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК газа нет вовсе. Редакция «МГ» обратилась за комментарием к руководителю управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржану Нуртазиеву с утра, однако вечером он предоставил ответ, в котором указаны остатки газа в области на второе ноября.
- По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана, поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3 438 тонн. Однако 26 октября ТОО «АНПЗ» уведомило министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем, для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объём в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%, - пояснил Нуртазиев.
То есть в ноябре в ЗКО планируют поставить 2 235 тонн.
- Восьмого ноября в ТОО «АНПЗ» проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с седьмого по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО «АНПЗ» на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО - 18 ноября, - пояснил глава управления.
По его словам, министерство энергетики выделило дополнительный объём с АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 504 тонны. Стоит отметить, что похожая ситуация на прошлой неделе складывалась и на заправках Атырау.
Газ пропал с АГЗС Уральска
Газ пропал с АГЗС Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Газ пропал с АГЗС Уральска
Газ пропал с АГЗС Уральска
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Газ пропал с АГЗС Уральска
Газ пропал с АГЗС Уральска
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газ АГЗС

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