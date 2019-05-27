Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявил депутат областного маслихата Катауолла Ашигалиев, газовики-монополисты необоснованно завышают цены на свои услуги. – Как я уже неоднократно говорил, монополисты-газовики нарушают все законы и нормативно-правовые акты. Они, по сути дела, дискредитируют всех подрядчиков, которые занимаются газификацией. На сегодня эти работы выполняют профилированные газовиками подрядчики, у которых космические расценки на работу по газификации населения. Тех, кто выдержал этот грабеж, продолжают и дальше грабить квазигосударственные структуры газовиков под разными, ими же придуманными предлогами, это разрешение на подключение, пломбирование и так до бесконечности. После пуска газа идут газовики-коррупционники, которые находят любые поводы и отключают газ. За повторное подключение надо опять заплатить. Раньше было 18 тысяч тенге, сколько сейчас стало - я не знаю. Когда будет выполнено акиматом области указание президента о создании при областных акиматах газотехнической инспекции, которые были при ЧС? Газотехнические инспекции крайне необходимы, чтобы монополист не кошмарил и не грабил население. Задача монополиста - подать газ и получить за него оплату. Все остальные вопросы должны быть в компетенции газотехнической инспекции. Неужели мы до такой степени недоразвиты, что позволяем творить такой беспредел? Сегодня газовики пьют кровь сельского населения. Почему у нас не предусмотрены средства на создание такой инспекции? - возмутился Катауолла Ашигалиев. Заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев ответил, что в ближайшее время при районных акиматах будут созданы газотехнические инспекции. – В данное время мы во все районы дали протокольные поручения о создании отдела инспекции при каждом районном акимате. Для этого нужно провести внутреннюю оптимизацию. Данный вопрос сейчас прорабатывается с акимами районов, они в курсе этого. Внутри каждого аппарата отдельно от ЖКХ создадим инспекцию. Мы знаем об этих проблемах, население к нам обращается, и мы заинтересованы в успешном решении этой проблемы, - отметил Багдат Азбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.