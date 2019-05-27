В рамках фестиваля, организаторами которого выступили управление физической культуры и спорта Атырауской области, областная ассоциация боевых искусств, а также федерация по неолимпийскому виду спорта, свои показательные выступления на площади имени С.Бейбарыса продемонстрировали чемпионы по каратэ, муай-тай, кикбоксингу, ММА, панкратиону, греплингу, ушу, борьбе на поясах, самбо, таэквондо ГТФ, джиу-джитсу. – Зрителями фестиваля боевых искусств стали почти 10 тысяч зрителей. Этим мероприятием мы хотели донести, что наша сила - в здоровом образе жизни и популяризировать спорт в регионе. Хочется верить, что после фестиваля атыраусцы еще активнее станут приводить своих детей в различные спортивные секции, – отметил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов. Всем пришедшим раздавались брошюры с адресами спортивных залов и кабинетов для занятий спортом. Завершился фестиваль салютом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото предоставлено пресс-службой акима Атырау