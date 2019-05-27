Летние скидки С 27 ПО 31 МАЯ АКЦИЯ (ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ) ✓Скидка -25% на все курсы английского языка. ✓Скидка распространяется на всех (новых и текущих студентов) ✓14 дней заморозки Стоимость обучения: ✓ Для детей – 1̶4̶ ̶0̶0̶0̶ 10 500 тг. (За всё лето – 42 000 30 000 тг.) ✓ Для взрослых – 1̶6̶ ̶0̶0̶0̶ 12 000 тг. (За всё лето – 48 000 35 000 тг.) ✓IELTS курс – 25 000 18 000 тг. Летний интенсив Пройдите весь уровень за лето! С 3 ИЮНЯ ПО 30 АВГУСТА! ✓5 уроков в неделю ✓Без домашнего задания ✓Целый уровень за лето ✓Сертификат после каждого месяца ✓Мероприятия каждую субботу ✓Самые опытные преподаватели центра Бонус: 7 календарных дней в месяц на заморозку. Стоимость курса: Для детей 24000 18 000 тг./мес Для взрослых 27000 20 000 тг./мес Количество интенсивных групп ограничены. Всего 20 абонементов на каждый филиал!Стоимость интенсивного курса очень приемлемая. Вам нужно доплатить всего 4 000 тенге в месяц, и вы получите в два раза больше уроков английского языка по сравнению с нашим обычным курсом. Скидка 25% на интенсив-курс действует в течение всего лета. Если же у вас нет возможности посещать уроки пять раз в неделю, вы можете обучаться на нашем стандартном курсе с большой скидкой. Вы можете приобрести абонемент на три летних месяца всего за 30 000 тенге вместо 42 000 для школьников и 35 000 тенге вместо 48 000 при оплате в период с 27 по 31 мая. За справками обращаться по телефонам: 8 (7112)918-018, 8-778-448-45-07. У нас впереди много интересных предложений! Следите за новостями в нашем инстаграме @destination_kz Новости компании Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
