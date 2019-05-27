46-летний мужчина скончался утром 27 мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал племянник погибшего Дмитрий Кирпичников, его дядя на протяжении четырех месяцев находился в коме. – Мой дядя скончался сегрдня утром не приходя в сознание. Из больницы его выписали, сказав, что никаких прогнозов дать не могут. У него были тяжелые травмы, в том числе и травма головного мозга. Таким образом, количество жертв той страшной аварии увеличилось, а виновнику дали всего 5 лет колонии-поселения. Где справедливость? - возмущается Дмитрий. Напомним, ДТП произошло 19 января на трассе Уральск-Атырау, между поселками Круглоозерное и Серебряково. В реультате ДТП пострадали пять человек. Две женщины 1972 и 1980 годов рождения, к сожалению, от полученных травм скончались на месте происшествия. За рулем автомашины "Лексус" находился 24-летний Турганбай Кабылгалиев, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, осужденный лишен права управлять транспортным средством сроком на семь лет. По приговору суда Турганбай Кабылгалиев должен будет выплатить потерпевшему Дмитрию Кирпичникову моральный ущерб в размере 1 млн тенге, потерпевшей Елизавете Кирпичниковой 2 млн тенге, потерпевшему Шурыгину 3 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.