Иллюстративное фото из архива "МГ" - Она три года не могла забеременеть. Родила, даже успела накормить ребенка. Через четыре часа нам сообщили, что ее не стало. Это необъяснимо, - рассказал старший брат мужа роженицы. Факт подтвердили в областном управлении здравоохранения. По словам руководителя облздрава Маншук Аймурзиева, врачи сделали женщине кесарево сечение, операция прошла успешно. - Была угроза жизни и здоровью ребенка. Около 30 врачей боролись за их жизнь. Сделали операцию. Занимались очень опытные врачи. В начале все было в порядке, через 4-5 часов ей стало плохо. Результаты вскрытия будут известны после исследования, - сообщила руководитель управления. Как сообщили в управлении, ребенок жив и здоров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.