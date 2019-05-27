В связи с непогодой на территории области 28 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"
28 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами ожидается гроза, град.
