Врачебная амбулатория в селе Бурлин была построена в 1973 году. И если вне стен счетчик времени показывает 2019 год, то само здание и его внутреннее состояние говорят о том, что здесь еще царит советская эпоха. Местами сыплется штукатурка, трещины, старые двери и окна, список можно долго продолжать. Впечатление не спасает частичное наличие современного оборудования и мебели. Амбулатория обслуживает более 3 тысяч человек. В штате 9 медработников, из них 2 врача. Условия нужны как для работы, так и для более качественного обслуживания пациентов. Во время своего визита в Бурлинский район Габидолла Оспанкулов лично осмотрел состояние здания амбулатории. В селе Бурлин заместитель акима области провел прием граждан в местном Доме культуры и осмотрел улицу Садовую, где в этом году, как планируется, начнутся работы по укладке асфальта по программе "Аул ел бесігі". Отметил хорошее начало по благоустройству парковой зоны. С его участием прошел круглый стол в Бурлинском колледже, где учащимися были затронуты вопросы, волнующие будущих дипломированных специалистов. Он посетил медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов, побеседовал с опекаемыми, выслушал их просьбы и пожелания. А в коворкинг-центре "Болашак" прошла встреча с активной аксайской молодежью. Главными темами обсуждения стали развитие волонтерского движения и повышение уровня образованности молодых людей. В этом году средняя школа №3 выпустила свой 30-й выпуск. Она распахнула свои двери в 1988 году. Сейчас в ней обучается 1300 учеников. В числе 55 выпускников этого года 3 претендента на знак "Алтын белгі". За 3 десятилетия это учебное заведение добилось немалых успехов, став одной из лучших школ района - все это 3 школа. Первый и единственный клуб английского языка в районе, внедрение различных методик, эксперимент по переходу на полиязычие, высокие показатели выпускников. В 2016 году средняя школа №3 вошла в число ассоциированных школ ЮНЕСКО, что позволяет ее ученикам участвовать в международных соревнованиях. Ассоциированным школам предоставлена свобода в выборе форм и содержания учебной и внешкольной работы. Вдохновляющая картина, которой давно требуется прекрасное оформление в виде капитального ремонта здания школы. За 30 лет здесь ни разу не проводился ни капитальный, ни даже текущий ремонты. И этим все сказано. В районном Доме культуры прошло чествование лучших в своей профессии, а также успешных бизнесменов и меценатов. Габидолла Оспанкулов поздравил собравшихся и вручил благодарственные письма за подписью акима области Алтая Кульгинова.