По данным РГП "Казгидромет", 28 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 28 градусов тепла, ночью +17. Дожди и грозы ожидаются в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 28 градусов выше нуля, ночью +17. В Актобе дождь. Днем +28, ночью +16. В Актау переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 27 градусов тепла, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.