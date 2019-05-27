Программа "Отбасы бизнес" была запущена в области в рамках новых социальных инициатив. Нужно отметить, что в области объявлены 200 грантов по 100 МРП, также планируется выделить еще 200 грантов по 505 тысяч тенге. Кроме того, выделяется более 1 тысячи кредитов на сумму 4,6 млрд тенге. Также в рамках Года молодежи предусмотрено 200 грантов для молодежи на открытие бизнеса. Стоит отметить, что более 100 жителей Таскалинского района ЗКО выразили желание участвовать в получении грантов. Аким области Алтай Кульгинов ознакомился лично с тем, как жители района используют программу. - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе недавнего визита в нашу область подчеркнул важность вовлечения населения в предпринимательство, а также обучения жителей азам бизнеса и выдачи кредитов с низкой процентной ставкой для ведения своего дела. В рамках этого, совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» в регионе запущена программа «Отбасы Бизнес». Она окажет реальную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особыми потребностями в построении собственного бизнеса, тем самым, они перейдут из категории нуждающихся, в статус самодостаточных граждан, - рассказал Алтай Кульгинов. - Какой эффект мы ожидаем от проекта «Отбасы Бизнес»? Прежде всего, жители области смогут начать свое реальное дело, вести собственный бизнес. Мы должны отойти от практики иждивенческих настроений, должны воспитать сильных, уверенных в себе, твердо стоящих на ногах людей. Люди бизнеса, как правило, уверены в себе, оказывают поддержку другим. Нужно отметить, что жители Таскалинского района призывают всех активно участвовать в данной программе. - В нашем районе активно развивается птицеводство. Развитию, безусловно, помогает программная поддержка со стороны государства. Поэтому я тоже решила внести свой вклад в развитие данной отрасли и подаю свой проект на получение гранта «Отбасы Бизнес». Уверена, что Таскалинский район станет родиной птицепрома, на это у района есть не только возможность и потенциал, но и большое желание самих жителей, - отметила многодетная мать Манат Ермагамбетова. В ходе поездки аким области ознакомился с хозяйством участника программы "Отбасы бизнес" Адиля Айтмукашева, который занялся птицеводством, также посетил сельскохозяйственную ярмарку, где были вручены сертификаты на получение грантов и кредитов участникам программы. Кроме того, в ходе сельскохозяйственной ярмарки оказана благотворительная помощь малообеспеченным и многодетным семьям, им было подарено свыше 2 тысяч домашних птиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Александра Куприенко