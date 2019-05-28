Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее региональные СМИ писали, что 20-летний студент заболел менингитом. – Действительно, у нас 22 случая, но не во всех регионах регистрировалась менингококковая инфекция. Предварительные противоэпидемические мероприятия начинаются при регистрации 540 случаев в неделю. У нас за 5 месяцев всего 22 случая. ВОЗ говорит: зачем финансовые издержки, здесь ничего не надо делать, это было в обращении. Но, как вы видите, мы этот вопрос несмотря на небольшое количество заболеваний постоянно держим в поле зрения, проводим санитарно-просветительскую работу, - сказал Жандарбек Бекшин. Он отметил, что главной задачей врачей в ситуации с менингитом является недопущение осложнений у заболевших. – По данному случаю да, действительно, это был единственный случай на сегодня в этой области. наибольшее количество в Алматинской области - 5 случаев, в ВКО - 4 случая, Жамбылская область - 3 случая, такие регионы есть. Это единичный случай. Наша задача сейчас правильные меры по лечению принять. Не допустить осложнений, тем более не допустить летальных случаев, на это направлено в первую очередь работа наших врачей, - пояснил спикер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.