У меня сахарный диабет. Когда повышается уровень сахара, врач посоветовал мне пить отвар корней лопуха - это незаменимое лекарственное средство для диабетиков, благодаря своим полезным свойствам. Необходимо 1 ст.л. измельченных корней лопуха залить 1 ст. кипятка, прокипятить 10 минут на огне и дать настояться в течение 2 часов. Процедить и пить по 0,5 ст перед едой 2 раза в день. Курс 3-5 дней. Средство помогает отлично! Проверено! Берегите себя и своих близких!