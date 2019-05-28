О случившемся сообщили в «неотложку» очевидцы. Врачи вместе со спасателями приехали незамедлительно. Двух ребят 8 и 12 лет вызволили из реки, но их товарища спасти не удалось. Всего задействованы две группы спасателей. Вызволенные из Урала мальчики помещены в больницу, состояние 8-летнего пока тяжелое, он в реанимации. Мальчики не купались в реке, как немало горожан предположили, они играли на самом краю бетонного ограждения и упали в Урал. Поисками утонувшего ребенка занимаются 11 спасателей, две единицы техники и одно плавсредство ГУ "ЗРАОСО", а также десять сотрудников департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.