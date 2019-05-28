Вот и прозвенели последние звонки по всей стране нашей. Шумно и весело проводили ребят во взрослую жизнь. Только некоторые из них сами такой фейерверк устроили, что взбудоражили всю сеть и еще долго будут ее звездами.Ребята, школы №74 г. Владивосток, пришли на выпускной в вызывающих костюмах и полицейской форме, распыляли цветной дым и позировали на камеру с мальчиками зайчиками…Видео громкой прощальной вечеринки сразу оказалось в соцсетях. Полицию заинтересовала форма, в которой позировала девушка – началась проверка. Использование полицейской формы со знаками отличия и символикой, может карается крупным штрафом. Что касается самой вечеринки, то похоже никакой ответственности выпускники не понесут. Пострадала репутация школы и педагогического состава, директор отказывается от интервью, и написала заявление об уходе. JLdhdbpZLDE А родители учеников этой школы, кстати, с углубленным изучением предметов эстетического цикла, не считают своих детей виновными в произошедшем. Видео и фото из открытых источников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz