Где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов в Уральске

Каждое четвертое ДТП в области связано с наездами на пешеходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО на совещании по безопасности движения на дорогах руководитель областного управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК Жанат Нурмагамбетова рассказала, что негативным показателем, характеризующим дорожно-транспортный травматизм на дорогах области, является то, что каждое четвертое ДТП связано с наездами на пешеходов. - В прошлом году с участием пешеходов было совершено 75 ДТП. Из них наибольшее количество совершено