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Социум

Где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов в Уральске

Каждое четвертое ДТП в области связано с наездами на пешеходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО на совещании по безопасности движения на дорогах руководитель областного управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК Жанат Нурмагамбетова рассказала, что негативным показателем, характеризующим дорожно-транспортный травматизм на дорогах области, является то, что каждое четвертое ДТП связано с наездами на пешеходов. - В прошлом году с участием пешеходов было совершено 75 ДТП. Из них наибольшее количество совершено
Кристина Кобина
Где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов в Уральске
Каждое четвертое ДТП в области связано с наездами на пешеходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Водитель на Lexus насмерть сбил пешехода в Атырау
Водитель на Lexus насмерть сбил пешехода в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО на совещании по безопасности движения на дорогах руководитель областного управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК Жанат Нурмагамбетова рассказала, что негативным показателем, характеризующим дорожно-транспортный травматизм на дорогах области, является то, что каждое четвертое  ДТП связано с наездами на пешеходов. - В прошлом году с участием пешеходов было совершено 75 ДТП. Из них наибольшее количество совершено на проспекте Абулхаир хана (в 2020 году - 4 ДТП, в 2019 - 5 ДТП), на улице Мухита в 2020 году - 3 ДТП, в 2019 - 4 ДТПна проспекте Абая в 2020 году - 5 ДТП, в 2019 - 2 ДТП, на улице Ихсанова в 2020 году - 2 ДТП, в 2019 - 2 ДТП- отметила Жанат Нурмагамбетова. Также Жанат Нурмагамбетова пояснила, что анализ данных показал основные причины совершения ДТП с участием пешеходов. - 21 ДТП произошло по причине скользкого покрытия, 4 ДТП из-за отсутствия дорожных знаков, либо неправильного их применения, отсутствия дорожной разметки или плохая ее видимость, недостаточное освещение проезжей части – 3, одно из-за отсутствия тротуаров, - рассказала руководитель областного управления. Стоит отметить, что по фактам ДТП в прошлом году было возбуждено 184 уголовных дела и 152 административных производства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ДТП пешеход

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