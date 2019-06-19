Между прочим, за три года в ЗКО спасено 63 человека, 36 из которых – дети.

Только цифры: 2016 год – погибли 20 человек, из них 9 детей 2017 года – погибли 18 человек, из них 5 детей 2018 год – погибли 15 человек, из них 3 детей

Как помочь утопающему человеку? Если вы видите тонущего человека, то первым делом необходимо звать спасателей. Плыть спасать самостоятельно можно только в том случае, если вы уверены в том, что плаваете хорошо и чувствуете себя хорошо. Плыть же наудачу и пополнять собой ряды утопленников не стоит ни в коем случае. Подплывать к тонущему необходимо строго сзади, чтобы он не схватил спасателя в судорожных попытках спастись. Помните, тонущий человек не контролирует себя и запросто может помешать вам плыть и даже затянуть под воду, а освободиться от его судорожной хватки будет очень непросто. Когда тонущий будет в пределах досягаемости, необходимо взять его под мышки, за руку или за волосы и вытянуть из воды.

Редко кто задумывается об опасности, которая может поджидать отдыхающих у воды. Жаркий соблазн искупаться в незнакомом водоеме могут охладить печальные цифры от департамента по чрезвычайным ситуациям, свидетельствующие о количестве утопленников в Западно-Казахстанской области. По данным ведомства, за последние три года жертвами водной стихии стали 53 человека, 17 из которых – дети.Кто из нас не слышал эту короткую печальную мудрость? Но мало кто помнит о ней, оказавшись в объятьях прохладной воды. Переоценка собственных сил, слабое здоровье, алкогольные напитки и несоблюдение элементарных правил безопасности, дети, которые остались без присмотра взрослых — таковы самые типичные причины гибели людей. - Мне было лет 13-14 когда я чуть не утонула. Всей семьей поехали на отдых к речке. Тогда я только училась плавать. Мы со старшей сестрой зашли в воду, взрослые остались на берегу, были заняты шашлыками и установкой палаток. Сестра сразу отплыла подальше, а я решали не отставать от неё. В какой-то момент я начала задыхаться, в руках и ногах почувствовала жуткую тяжесть. Я испугалась, началась паника, из-под воды видела размытое солнце и небо. Пытаюсь бить руками по воде, но она как будто стала твердой и была похожа на стекло, которое меня законсервировало. Я все никак не могла вынырнуть. Где-то в груди в такие моменты возникает леденящее чувство животного страха, желания бороться за свою жизнь. Я не понимала, почему я никак не могу достичь поверхности. Охватывает ужас, в голове только слышится «выжить-выжить-выжить», в висках начинает стучать. Моя семья и другие отдыхающие ничего не заметили, может быть не видно было с берега. К моему счастью, сестра заметила, что я пропала хотя, возможно видела мои попытки пробить руками воду и вытащила меня. С тех пор у меня присутствует очень серьезная боязнь. Но боюсь не воды, а глубины. Я могу зайти в бассейн или в речку, где хорошо просматривается дно. Но проходя по мосту и видя глубину, меня охватывает паника, - рассказала жительница Уральска Акжаркын.Большинство людей тонут в людных местах – просто потому, что купаются сообща, но часто утопление проходит незаметно. Был человек и вдруг исчез. На помощь не звал, купался вместе со всеми только что… По словам руководителя водолазно-спасательной службы ДЧС ЗКО Алексея Еремеева (на фото), люди обычно тонут молча, не кричат и не зовут на помощь. – Воздуха на крики не хватает, он направляет все свои силы для того, чтобы удержаться на плаву и сделать хотя бы один вдох. У него просто нет сил кричать и звать на помощь. По мере уставания тело пловца принимает вертикальное положение. С каждым его гребком он начинает проваливаться все глубже и глубже. Другие важные признаки проблем – частые подъем-спуск, когда человек не успевает вдохнуть и снова погружается, испуганные глаза, прерывистое резкое дыхание, волосы, закрывающие глаза или лоб, причем человек не пытается их убрать, невозможность ответить на заданные вопросы. Движения утопленника могут выглядеть, как попытка взобраться по невидимой веревочной лестнице. Если у человека есть хотя бы один из этих признаков, то это уже сигнал для спасателей оказывать помощь, - говорит Алексей Еремеев. По словам главного водолаза области, без доступа кислорода мозг человека способен жить в течение пяти минут. – В течение пяти минут утопленника спасти можно. Но были такие случаи, когда человека реанимировали через 15-20 минут. В основном, такие случаи происходят в зимний период, ведь в прохладной воде отмирание клеток головного мозга происходит гораздо медленнее. В любом случае наши водолазы стараются как можно быстрее приступить к поискам. В первую очередь производится опрос свидетелей. Далее водоем визуально разбивается на квадраты, и наши работники приступают к работе. Под водой видимость почти нулевая, солнечный свет практически не поступает, фонари не помогают, поэтому водолазы проводят поиски в виде ощупывания дна. Бывает, что водолазы получают ранения, ведь на дне очень много мусора, рыболовных снастей. Первые три дня мы ищем утонувшего активно под водой, далее в течение семи дней мы приступаем к пассивным поискам, это осмотр отмелей, берегов, так как тело к этому времени уже всплывает, - рассказал Алексей Еремеев.По словам водолаза Рустем Губашева, в оперативно-спасательной службе работают 73 человека, которые работают в три смены. – Я работаю водолазом 10 лет и для меня самое сложное – это искать утонувшего ребенка и поиск человека в присутствии его родственников. Психологически сложно видеть горе людей, особенно когда тело уже найдено и нужно вытащить его из воды. Спасатель-водолаз - это человек, который должен уметь подавлять свой страх и всегда иметь трезвую голову. Человек, который спасает жизни других людей, должен быть решительным, организованным, выносливым и эмоционально устойчивым. Работа должна быть командной, поэтому умение слаженно работать плечо к плечу с коллегами просто необходимо. Кроме этого нужно быть еще и физически сильным. Ведь кислородный баллон весит 21-22 килограммов, есть еще костюм, работа вод водой также требует хорошей физической подготовки. На месте утопления работают минимум три водолаза: один – основной, который будет погружаться в воду, второй – обеспечивающий, который будет направлять основного, третий – страхующий, который при любом ЧП должен быть на подхвате, - рассказал Рустем Губашев.Статистика показывает, что чаще всего в открытых водоемах тонут взрослые, умеющие плавать, причем в большинстве своем мужчины. Причиной тому оказывается нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей и незнание правил поведения в экстремальной ситуации. Выпившему человеку вообще не стоит идти в воду, ведь это двойная нагрузка на сердечную мышцу. Также выпивший человек теряет чувство опасности и часто может совершить опрометчивый поступок – заплыть за буйки, начать нырять в неположенном месте и многое другое.Пообщавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что большинство несчастных случаев на воде происходят на, так называемых, «необорудованных местах для купания». В первую очередь такие места обозначены знаком «Купание запрещено!». В таких местах не проверено качество дна, отсутствие коряг, пеньков, металлических предметов, омутов, водоворотов, промышленных и иных стоков, качество берега. Уральцы предпочитают купаться практически везде, где есть подход к водоему. Это «дикий пляж» по реке Урал в районе завода «Металлист», пляж по улице Елизарова, набережная реки Урал в районе мемориала Стела, район «Курени», поселок Коминтерн, а также река Чаган в городском парке культуры и отдыха. Между тем, на водоемах города Уральск этим летом функционируют шесть оборудованных пляжей. Там проведены работы по очистке дна и организована работа наемных сотрудников-спасателей, прошедших специальную подготовку на базе оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. Пляжи расположены на территории базы отдыха «Светлячок», туристического оздоровительного комплекса «Евразия», на реке Чаган в туристическом лагере «Самал» и в районе кафе «Чаган» (расположенный рядом с городским парком) и два пляжа на территории городского парка рядом с детской спортивной школой и недалеко от кафе «В парке». – Разрешенное место для купания должно быть в первую очередь безопасным. Для этого необходимо правильно выбрать участок на водоеме, который должен быть со свободным подходом к воде, плотным и песчаным грунтом, пологим уклоном дна, постепенным увеличением глубины, без наличия какой либо растительности в воде. При оборудовании пляжа должно устанавливаться плавающее ограждение из линии поплавков красного цвета, обозначающее безопасную зону для купания с максимальной глубиной 2,5 метра для купания взрослых и глубиной 1,2 метра для детского пляжа. Через каждые 50 метров необходимо выставить щиты со спасательными кругами и спасательными средствами «Конец-Александрова», а также стенды с правилами поведения на воде. В обязательном порядке перед открытием пляжа необходимо произвести обследование дна и при необходимости его очистку от мусора, по итогам которого составляется и утверждается акт выполненных работ. Спасательный пост должен состоять из руководителя поста и одного или двух спасателей и оборудован весельной или моторной лодкой, спасательными средствами, мегафоном, аптечкой с медикаментами для оказания первой помощи и так далее. Спасательные посты выставляются из расчета: один спасательный пост выставляется не более чем на 200 метров протяженности линии заплыва, - рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.