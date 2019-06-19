Болезнь у девушки врачи обнаружили в 2017 году, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото со страницы Гаухар Касаевой Сегодня, 19 июня, умерла 21-летняя Гаухар Касаева, которая в 2015 году завоевала титул «Мисс Атырау». О своей болезни девушка рассказала в прошлом году. — В 2017 году я проходила обследование из-за боли в животе, и узнала, что у меня огромное образование в области живота. В душе я уже поняла и приняла, что путь к выздоровлению будет нелегким. Со временем стало тяжело дышать, ходить, двигаться. Сделали операцию. Только после операции узнала, что у меня злокачественная опухоль. Диагноз: рак (саркома). Известие это было жутким, очень тяжелым, и я, как, наверное, любой бы человек, плакала весь день. Мне было жаль себя, было страшно, я не знала что будет дальше, — поделилась тогда со своими подписчиками Гаухар. После операции врачи порекомендовали ей пройти курс лучевой терапии за рубежом, сразу исключив химиотерапию. Однако из-за отсутствия средств на лечение девушка оставила все как есть. Спустя 10 месяцев болезнь вернулась. В прошлом году Гаухар снова была прооперирована, и дальнейшее лечение нужно было проходить за рубежом.