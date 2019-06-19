Теперь, по словам жителей их проблемы с тем, чтобы добраться или выехать из села — решатся. Еще совсем недавно путь на этой дороге, был большим испытанием для водителей. Дорожное полотно не ремонтировалось очень долгое время. - На данный момент ведут работы по ремонту въездной дороги в село Чапаево. Общая протяженность которой 1,6 км. Сейчас постелено асфальто-бетонное покрытие, - рассказал руководитель отдела ЖКХ Акжайыкского района Асылбек Жаншин. Особое внимание уделяется установке дорожных знаков. Сейчас здесь задействовано 6 человек местных жителей. Ширина дороги составит 7 метров. Завершение ремонтных работ, начатых в апреле, запланировано на октябрь. Однако, подрядчики обещают сдать объект раньше срока, то есть в июле. - По договору проект был запланирован на полгода. Однако по просьбе местного населения, мы приложим все усилия, чтобы сдать объект раньше времени, - сообщил представитель подрядчика Мереке Молдагалиев. Также в этом годув селе Чапаево будет построено 2,5 км тротуаров. А в новых микрорайонах будет заасфальтировано 3,4 км дорог. Также планируется капитально отремонтировать внутрипоселковые дороги протяженностью 5 км. Сами жители безумно рады ремонту дорог в поселке, поэтому на временные неудобства не обращают внимания. Они считают, что по завершению всех работ их село станет еще более привлекательным и благоустроенным. Напомним, два проекта по среднему ремонту участков автомобильной дороги Чапаево - Жангала - Сайхин 0-36 км в Акжайыкском районе, 36-76 км в Акжайыкском и Жангалинском районах были сданы компанией «Uniserv» ещё в декабре 2017 года.