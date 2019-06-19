Сегодня, 19 июня, в акимате ЗКО прошло заседание, на котором обсудили вопросы религии. Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев отметил, что огромную роль в их работе играет профилактика преступности. Безработица и злоупотребление спиртными напитками нередко приводит людей в радикальные секты. - С начала года в семейно-бытовой сфере выявлено более 700 правонарушений и 7 тяжких преступлений. Куда пойдут безработные люди? В нетрадиционные секты. Сейчас в Казахстан из Сирии вернулись более 500 казахстанцев, 350 из них – это дети, - сказал Серик Суйнбаев. Как отметил уполномоченный имам Еркебулан Каракулов, духовное управление мусульман Казахстана ведет активную просветительскую работу. Выпускаются газеты и журналы, действуют веб-сайты мечетей. - Около 70% казахстанской молодежи посещают мечети. Свидетельство этому – переполненные мечети во время пятничных молитв. Наши имамы проводят лекции и разъясняют прихожанам особенности традиционного ислама, - сказал он. Противодействие радикалам сейчас ведется с применением информационных технологий. Снимаются фильмы и видеоролики, которые рассказывают о радикальных течениях. - Нами были созданы аккаунты в социальных сетях. Мы проводим информационную работу через них. Для молодежи организуем просмотры фильмов, рассказывающих о нетрадиционных религиях, - сообщил заместитель акима г.Уральска Бакытжан Нарымбетов. Заместитель акима области Габидолла Оспанкулов призвал собравшихся активно работать в этом направлении. - Нужно создать иммунитет к нетрадиционным течениям. Их представители не признают свою семью. Это приводит к разрушению общества. Нужно рассказывать о последствиях необдуманных шагов, - отметил Габидолла Оспанкулов.