Тело мужчины было найдено в Урале 19 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 19 июня в 12.40 в п.Круглоозерное на реке Урал силами ГУ «ОСО» ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело 58-летнего гражданина, который 16 июня выехал на рыбалку и не вернулся. В поисках были задействованы 5 сотрудников ДЧС ЗКО, 1 единица техники и 1 плавсредство. Напомним, сотрудники ДЧС ЗКО вели поиски пропавшего мужчины. Он ушел на рыбалку и не вернулся.