Скриншот с видео Актюбинские проводники набрали целый вагон безбилетников и оказались в центре скандала. Один из пассажиров поезда Актобе-Мангышлак снял все это на видео и отправил «свидетельские показания» начальникам проводников. По словам автора видео, в вагоне, рассчитанном на 54 посадочных места, расположились порядка 90 пассажиров. Люди спали на третьих полках, а женщина с ребенком и вовсе ночевала в тамбуре. - 15 июня, 2019 года, 2 вагон. Поезд Актобе-Мангышлак, - комментирует голос за кадром. В актюбинском филиале АО «Пассажирские перевозки» уже приступили к проверке данного инцидента. Как рассказала замдиректора по пассажирским перевозкам «Западный», проводники данного вагона и начальник поезда уже установлены. - Мы не можем вызывать проводников в их законный выходной. Тем более они пожаловались на плохое самочувствие. Но на днях все участники конфликта все-таки предстанут перед руководством. Если все подтвердится, проводников уволят, - прокомментировала ситуацию замдиректора по сервисному обслуживанию регионального филиала по пассажирским перевозкам «Западный» Гулим Усаева.