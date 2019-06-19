Скриншот с видео Конфликт, по словам обеих дам, произошел из-за сдачи. Пассажирка сначала дала за проезд 1000 тенге целой купюрой. Кондуктор вернула ей сдачу 920 тенге монетами. Через время женщина нашла в кошельке 80 тенге и попросила отдать ей целую тысячу. На этой почве между женщинами и началась словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку. При этом все происходило на глазах других пассажиров. Один из них даже успел снять все происходящее на видео. Как рассказали в самом автопарке, сейчас ведется внутреннее расследование по данному факту. На время проверки кондуктор отстранена от работы. - Мы ничью сторону не принимаем. Мы за то. Чтобы на маршрутах не было конфликтов. Разговаривали с кондуктором. Она у нас уже 10 лет работает. Раньше никаких нареканий в ее сторону не было. В этот раз все-таки объяснили, что в любом случае нужно держать себя в руках. Пока речь об увольнении не стоит. Идет проверка, - объяснил ситуацию юрист ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов.