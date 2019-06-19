Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела предпринимательства и индивидуально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев рассказал, что в 2019 году на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" в 2019 году из трансфертов общего характера выделено 1,7 млрд тенге. - С 1 января этого года на субсидирование процентной ставки по кредитам поддержан 41 проект на сумму кредитов 3586,2 млн тенге. Проекты направлены на производство мебели, промышленных газов, дошкольное образование, а также на развитие медицинских и транспортных услуг, реализацию ГСМ. Планируется создать 154 рабочих места. В рамках краткосрочных курсов обучения основам предпринимательства «Бизнес-Советник» обучено 128 человек, в рамках компонента «Бизне-Рост» - 12 предпринимателей (план – 120). Подано 7 заявок на участие в проекте «Деловые связи», на «Старшие сеньоры» - 2 заявки, - рассказал Мейрам Кабдыгалиев. Нужно отметить, что с 2010 года в рамках реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» мерами государственной поддержки охвачено 885 проектов предпринимателей на общую сумму кредитов и подводимой инфраструктуры 103,3 млрд тенге. В рамках одобренных проектов сохранено 28,2 тысячи рабочих мест и создано свыше 5 тысяч новых рабочих мест. Безвозмездным грантовым финансированием поддержано 109 новых бизнес-идей на сумму 224 млн тенге. На краткосрочных курсах обучения основам предпринимательства в рамках программы «Бизнес-Советник» всего обучено 7162 предпринимателя, по проекту «Бизнес-Рост» - 497 человек.